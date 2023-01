Lite degenera, colpi di pistola in un ristorante di Siracusa

E' finita a colpi d'arma da fuoco una lite tra familiari scoppiata nell'area del loro ristorante, a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Squadra mobile, nella serata di ieri, in via Lido Sacramento, a sud della citta', vi sarebbe stato un diverbio, dai contorni ancora poco chiari, tra il figlio ed i genitori. Il primo, al culmine dello scontro, avrebbe afferrato un'arma e sparato dei colpi che, per fortuna, non hanno ferito nessuno. I poliziotti stanno raccogliendo altre testimonianze per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo sono state sentite le persone coinvolte in questa vicenda: la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.

