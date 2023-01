Calcio di Eccellenza. Il Modica "nuovo corso" cala il pokerissimo all'Acicatena (5 a 0): doppiette di Pozzebon e Pappalardo

Il Modica regala un successo ampio al nuovo tecnico Pino Rigoli battendo il fanalino di coda Acicatena che aveva retto tutto il primo tempo senza subire gol. Nella ripresa la squadra rossoblu è scesa in campo con piglio più convinto e i fatti si sono visti. L'Acicatena nulla ha potuto contro le bocche di fuoco rossoblù che hanno trovato l'intesa ed hanno perforato per cinque volte la difesa etnea. La nuova era di Pino Rigoli in panchina inizia, così, con un pokerissimo. Ad aprire le danze, al 63' è stato Falco. Hanno poi timbrato il loro biglietto Demiro Pozzebon e l'Under Majchol Pappalardo, autori di una doppietta. In classifica il Modica è secondo a 33 punti ad una sola lunghezza dall'Igea, sconfitta dalla Jonica. A 32 punti avanza il Siracusa che affianca il Taormina sconfitto a Milazzo.