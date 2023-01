Pensionati della Cgil, martedì il congresso provinciale a Siracusa

“L’interesse generale: stato sociale, rappresentanza, comunità, complessità” è il titolo scelto e il filo conduttore del XXI congresso provinciale dello SPI Cgil, il sindacato dei pensionati che, martedì 10 gennaio, chiuderà la tornata dei congressi di categoria della Cgil in attesa dell’importante atto finale riservato al congresso provinciale confederale. Ai lavori, nei locali dell’Open Land di viale Epipoli, parteciperanno 94 delegati eletti nelle 27 assemblee tenute nelle leghe comunali e di distretto di tutta la provincia dal 12 settembre al 21 novembre scorsi. Saranno loro, dopo aver tracciato un bilancio complessivo dell’azione sindacale e confrontarsi sulle emergenze e criticità sociali, ad eleggere i nuovi organismi dirigenti provinciali per aprire una nuova fase di difesa e tutela dei diritti e della qualità di vita dei propri iscritti, degli anziani e dei pensionati in generale. I lavori inizieranno alle ore 9 e, dopo la relazione della Segretaria uscente Valeria Tranchina (nella foto), gli interventi di saluto dei rappresentanti istituzionali, dei segretari provinciali dei sindacati pensionati Fnp Cisl e Uil pensionati, dei rappresentanti dell’Asp di Siracusa e del mondo associativo ed ecclesiastico Caritas, Auser, Sunia, Forum del Terzo Settore. Durante il dibattito sono previsti gli interventi del Segretario Generale Cgil Siracusa, Roberto Alosi e della Segretaria Generale Spi Cgil Sicilia, Maria Concetta Balistreri, mentre le conclusioni dei lavori congressuali saranno affidate a Nunzia Fiorenza dello Spi Nazionale. Al centro del dibattito congressuale l’attività dello Spi Siracusa nell’attuale contesto socio-economico, l’analisi di come si traduce l’attenzione al welfare attraverso servizi e politiche sociali e sanitarie, il livello di vivibilità delle città per anziani e cittadini nel nostro territorio provinciale, il ruolo dello Spi Cgil all’interno della Cgil e come ci si propone di proseguire con una azione sindacale di contrattazione sociale con le Istituzioni preposte e responsabili del benessere, della salute e dei servizi socio-sanitari per dare risposte concrete al bisogno sociale in quella che si annuncia una stagione molto impegnativa per il carovita, aumento dell’inflazione, bassa perequazione delle pensioni e tanto altro. Il titolo dei lavori, che ripropone il tema scelto dall’intera platea nazionale dei pensionati della Cgil, rimarca il ruolo fortemente rappresentativo dello SPI all’interno della Cgil. Con 2 milioni e mezzo di iscritti in tutto il Paese, 19 mila dei quali nella provincia di Siracusa, è la categoria che rivendica diritti e bisogni di quell’ampia parte di popolazione – 16 milioni di pensionati in Italia e 110 mila dei quali in provincia di Siracusa – divisa, secondo i criteri dell’Inps, in pensionati da lavoro e pensionati da assistenza. “Gli anziani e i pensionati, per quanto fatto nella loro vita, sono i costruttori di questo Paese – sottolinea Valeria Tranchina, segretario generale uscente dello SPI Cgil territoriale – Lo sono avendo pagato tasse, contributi pensionistici e balzelli vari. Per tutto questo non possono essere considerati un peso né, tanto meno, dei privilegiati, ma debbono essere visti come un forte collante tra le generazioni e una grande risorsa umana e sociale.

Nel nostro Paese, in cui l’aspettativa di vita e l’invecchiamento sono aumentati – continua ancora la Tranchina – serve una riforma del welfare sociale e del sistema sanitario che riduca le diseguaglianze con interventi strutturali che prevedano servizi adeguati e assistenza socio-sanitaria integrata di prossimità, strutture residenziali con tariffe calmierate e alla portata di tutti per dare la possibilità di invecchiare in modo attivo e non in solitudine concependo città e abitazioni a misura di anziani. È una fase storica difficile per la quale servono risposte adeguate alla complessità del momento – conclude la segretaria generale dei Pensionati Cgil - La discussione Congressuale aperta ha il compito di cogliere tutti gli elementi di cambiamento e far divenire le proposte che avanziamo azione sindacale concreta”. Ma le rivendicazioni, l’attività e le proposte avanzate ogni giorno nelle sedi territoriali come al nazionale non riguardano solo i pensionati - in modo corporativo - hanno ricadute più ampie. Centrale resta la società nel suo complesso: dalle donne, sulle quali ricadono l’attività di assistenza e cura degli anziani e dei non autosufficienti in famiglia che le costringe a privarsi, il più delle volte, di un accesso nel mondo del lavoro e di una completa realizzazione; ai bambini, accuditi, in gran parte, sia in casa, a scuola o per lo sport dai nonni; ai lavoratori e le famiglie per i quali spesso gli anziani-nonni rappresentano il vero ammortizzatore sociale/aiuto economico per la perdita di lavoro o per i redditi bassi da lavoro povero e spesso monoreddito; ai giovani, perché ai tavoli governativi si sta trattando, insieme alla Cgil, per una pensione di garanzia contributiva. Da qui l’impegno dello SPI Cgil per incidere attraverso la contrattazione sociale territoriale sul welfare/lo stato sociale, sulla comunità, sulla qualità della vita di anziani e pensionati ma anche dei cittadini tutti nella complessità della società e del contesto attuale.