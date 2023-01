Al Catania il derby contro il Ragusa: i rossazzurri gli calano il tris al 'Massimino'

E' il 18' ed il Catania si porta in vantaggio su calcio di rigore. Non c'è più nulla da fare per il Ragusa che perde anche per l'espulsione Cess ed il derby è rossazzurro. Gli iblei sono stati costretti a giocare per l'intera gara con un uomo in meno. Un vantaggio che non si può dare al Catania di Ferraro, sempre più lanciato verso il ritorno tra i professionisti della serie C. Il derby finisce con il rotondo risultato di 3 a 0. Così la fase del gol del vantaggio: incertezza di Truppo su un corner battuto dalla destra, Sarao sfiora il gol, un giocatore del Ragusa salva sulla linea, il pallone torna nell'area piccola dove si incunea Russotto, che viene atterrato da Cess. Torreggiani non ha dubbi: rigore ed espulsione a scapito del giocatore ragusano.

Dopo alcuni minuti di proteste, Lodi si presenta sul dischetto e batte Truppo, nonostante quest'ultimo avesse intuito l'angolo di battuta.

Al 30' il derby è già sigillato. Marco Palermo si inserisce caparbiamente in area dopo un suggerimento di Lodi, prolunga il pallone in scivolata verso Chiarella, che tutto solo controlla e di sinistro batte Truppo. Al 38' la partita è chiusa.

' Tiro senza troppe pretese di Russotto da lontano, papera di Truppo che si lascia scappare il pallone, 3-0 Catania. Nella ripresa la capolista controlla agevolmente la gara e per il Ragusa non c'è nulla da fare.

I RISULTATI DELLA 18ESIMA GIORNATA

Lamezia Terme 2-2

Castrovillari - Licata 0-4

Catania - Ragusa 3-0

Cittanova - Acireale 0-0

S. Agata - Sancataldese 0-1

Locri - S. Maria Cilento 1-1

Mariglianese - Trapani 2-1

Paterno' - Real Aversa 0-0

Vibonese - San Luca 3-1

CLASSIFICA: Catania 45 punti; Locri, Lamezia Terme 33; Vibonese 31; Sant'Agata, Licata 29; Trapani 23; Sancataldese, Ragusa 22; Real Aversa 21; Castrovillari 20; Acireale, Canicattì, SM Cilento 19; Cittanova 18; San Luca 17; Paternò 15; Mariglianese 8. Real Aversa un punto di penalizzazione Castrovillari, San Luca due gare in meno Canicattì, SM Cilento, Licata, Trapani una gara in meno