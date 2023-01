Pallanuoto in lutto a Siracusa, è morta Silvia Giordano

La grave patologia l'ha divorata e per Silvia Giordano, 49 anni, ex pallanuotista dell'Ortigia di Siracusa non c'è stato nulla da fare. A darne notizia è stato lo stesso club biancoverde. “È una di quelle notizie – si legge nel comunicato della società – che non avremmo ma voluto ricevere. Una notizia terribile, una perdita enorme. Oggi ci ha lasciato prematuramente Silvia Giordano, una di noi. Ex giocatrice dell’Ortigia, quando la formazione, all’epoca guidata da Gino Leone, militava in Serie A2, Silvia ha riempito la Cittadella e il mondo Ortigia con la sua generosità, la sua estrema bontà e quel sorriso dolce che non la abbandonava mai, nemmeno nei momenti di difficoltà. Rimarrai sempre nei nostri cuori Silvia, eterna come il tuo sorriso e i tuoi modi gentili”.