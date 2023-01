Tv, la marsalese Martina Cascio vince la prima puntata di "Tali e Quali"

La marsalese Martina Cascio, 30 anni, è la vincitrice della prima puntata di "Tali e Quali", lo show di Rai Uno condotto da Carlo Conti. La cantante ha portato sul palco il brano di Adele dal titolo "Hello". Martina, oltre a frequentare il Conservatorio "Scontrino" di Trapani, fa parte della scuola "The Vocal Academy" di Silvia Mezzanotte, ex vocalist dei Matia Bazar. "Se penso che quando ci siamo incontrate volevi smettere di cantare -ha commentato sui social la Mezzanotte, aggiungendo- "goditi questo abbraccio immenso che il pubblico ti ha tributato. Tutti in piedi a metà canzone, la giuria commossa e poi hai convinto persino il mitico Cristiano Malgioglio. Sei stata fenomenale".