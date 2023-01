Incidente all'alba sulla Andria - Trani: 2 morti e sette feriti

E' di due morti e sette feriti il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di oggi sulla strada provinciale 130 che collega Andria a Trani, nella sesta provincia pugliese. Due i ragazzi andriesi deceduti, sbalzati fuori dall'abitacolo delle vetture coinvolte: si tratta del 29enne Alessio Beneloucif e del 23enne Giuseppe Matera. Da una primissima ricostruzione un'auto che da Andria procedeva verso Trani potrebbe aver compiuto un sorpasso azzardato, colpendo di striscio una prima vettura che procedeva in senso opposto e, di conseguenza, una terza automobile. I veicoli coinvolti sono una Fiat Punto nera, un'Opel Astra grigia e una Kia bianca. (AGI)Ba2/Car (Segue)Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere e gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona. Nell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta sono state trasportate due ragazze di 21 e 22 anni: la prima e' stata trasferita a Foggia per un trauma toracico, l'altra ha subito la dissezione dell'aorta e dopo la stabilizzazione sara' trasferita al Policlinico di Bari. Tre i feriti portati al "Bonomo" di Andria: il primo paziente non aveva documenti, al momento e' in rianimazione con trauma cranico e toracico, una 21enne e' ricoverata nel reparto di Neurochirurgia con trauma cranico, l'altro coetaneo e' in osservazione al pronto soccorso con diverse fratture, anche al bacino. Al "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, in ultimo, sono stati portati un 22enne con una emorragia cerebrale, ricoverato in Neurochirurgia, e un 18enne in osservazione dopo i traumi subiti alla testa. Per tutti la prognosi e' riservata