Cavalli del Presepe vivente di Licodia fuori recinto: salvati dai carabinieri

- Utilizzate come parte della scenografia di allestimento del presepe vivente, una cavalla e la sua puledra sono state salvate dai carabinieri della stazione di Licodia Eubea perche' scivolate nell'area archeologica risalente al III-IV sec a.C. nel centro abitato, sottoposta a vincolo della Soprintendenza dei beni culturali e di proprieta' del comune. Cavalla e puledra, di proprieta' di una 57enne di Licodia Eubea, titolare di un'azienda agricola, erano state collocate all'interno del presepe realizzato dalla Pro-Loco. Gli animali sono riusciti ad oltrepassare l'area delimitata a loro disposizione incamminandosi quindi su una tettoia, posta a protezione dello scavo archeologico, che non ha retto al peso dei due esemplari cedendo e facendoli scivolare e precipitare poi all'interno di uno stretto cunicolo. I Carabinieri, su segnalazione della proprietaria, sono intervenuti tempestivamente allertando i Vigili del Fuoco, intervenuti con il distaccamento di Caltagirone, nonche', il servizio veterinario dell'A.S.P. di Vizzini e un'autogru messa a disposizione da una ditta del posto. La puledra, considerate le ridotte dimensioni e peso, e' stata prima imbragata e tratta in salvo. La cavalla, invece, e' precipitata sul dorso, rimanendo sostanzialmente immobilizzata: sedata e' stata imbragata e sollevata.(