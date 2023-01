Auto si schianta contro un muro sulla Comiso-Chiaramonte: un ferito

Incidente stradale autonomo stasera sulla Comiso-Chiaramonte Gulfi. Un’auto, guidata da un giovane che da Chiaramonte Gulfi si stava dirigendo verso Comiso, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada schiantandosi contro un muro. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa. Il conducente dell’auto ha riportato varie fratture ma nessuna grave conseguenza. Il traffico è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia fino a quando non è stata rimossa l'auto incidentata.

(FOTO FRANCO ASSENZA)