Volley Femminile, serie C: Genovese Umberto Siracusa sconfitta sul parquet della Pvt Modica

Pvt Modica 3

Genovese Umberto 0

Pvt Modica: Giuffrida, Meniconi, Cazzetta, Celestre, Torre, Buscema, Manta, Bellassai, Maran, Brioli, Sortino, Malandrino. All. D’Amico.

Genovese Umberto: Calvagno, Mangano, Maltese, Moncada, Perticone, Caniglia, Bennardo, Valenti, Di Martino. All. Italia.

Arbitri: Beninato di Pachino e D’Avola di Comiso.

Parziali: 25-18, 25-15, 25-15

Pronostico rispettato. La Genovese Umberto Siracusa deve inchinarsi alla forza straripante della capolista Modica, che vince 3-0 e consolida la leadership nel girone B di serie C di pallavolo femminile. Per le aretusee (con tante assenze in organico e con Mangano convocata ma inutilizzabile per problemi a una spalla) una sconfitta prevedibile contro una squadra decisamente più forte. Partenza sprint per le padrone di casa, che vanno sul 7-0, poi concedono il primo punto alle ospiti con un errore in battuta. Valenti accorcia, ma le modicane scappano fino al 19-10. Poi rallentano e la Genovese Umberto ne approfitta per rifarsi sotto, realizzando sette punti consecutivi. Modica però rialza la testa e si impone con 7 punti di vantaggio.

Avvio di secondo set simile al primo, ma le ospiti non demordono e, sul 7-1, cominciano una rimonta che le porta al 13-13, firmato da Bennardo. E’ solo un’illusione perché le padrone di casa tornano a giocare su ritmi elevati, battendo e attaccando bene. La ricezione delle siracusane va spesso in difficoltà e il parziale termina 25-15. Nel terzo set si gioca sul filo dell’equilibrio con le ospiti avanti anche di tre punti (6-3, 8-5), poi Modica reagisce ed è parità: 13-13. Le aretusee soffrono in difesa, Modica non sbaglia nulla e va a prendersi i tre punti. A fine gara il tecnico Francesco Italia riconosce i meriti delle avversarie: “Abbiamo affrontato una squadra formata da giocatrici di categoria superiore e la differenza si è vista. Abbiamo sofferto molto in ricezione soprattutto a causa dei pochi allenamenti svolti durante il periodo festivo. Avevamo anche una panchina molto corta e contro squadre del genere anche questo fattore incide. Le ragazze si sono impegnate al massimo, non potevo chiedere di più”.