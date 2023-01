Calcio, Promozione. Il Frigintini gioca ma non basta: il Misterbianco lo punisce con tre gol

Niente da fare per i rossoblù del Frigintini calcio, che ritornano dalla trasferta di Misterbianco con il passivo di tre reti e la consapevolezza di avere disputato una buona gara, Sul risultato pesano le incertezze in fase conclusiva, che si stanno dimostrando il vero tallone di Achille della formazione di mister Buoncompagni. “Non abbiamo demeritato nel gioco espresso nei confronti della vice capolista del campionato di Promozione - afferma il presidente Salvatore Colombo - ma paghiamo ancora una volta le imprecisioni sotto porta e le finalizzazioni anche quando queste sembrano di facile lettura. Rimaniamo, comunque, compatti e concentrati fiduciosi in un recupero per arrivare in una posizione più tranquilla della classifica. L’arrivo e l’apporto di Giacomo Navanzino (nella foto) ci potrebbe essere di aiuto per abbandonare la posizione della bassa classifica”. Quanto alla gara di Misterbianco, prima che i locali passassero in vantaggio, il Frigintini aveva avuto una nitida palla-gol con Sangiorgio. Poi il gol dei catanesi e il raddoppio poco prima della fine dei primi 45’. Il secondo tempo sulla stessa falsariga del primo con i locali a presidiare la loro metà campo e i rossoblù modicani a premere alla ricerca del gol per dimezzare lo svantaggio. Tutto inutile e poi, invece, in contropiede a subire il terzo gol che ha chiuso il confronto. Adesso per il Frigintini occhio alla prossima gara perché al Vincenzo Barone arriva la capolista Gela.

FCM 2011 MISTERBIANCO 3

FRIGINTINI 0

Fcm Misterbianco: Gulisano, Palermo (31’ st. Piana), Nicolosi, Maesano, Giacone, Coniglio, Isola 834’ Montoro), Basile, Inserra (28’ st. Calì), Montalto, Sinatra. All. Gaetano Di Mauro

FRIGINTINI : Ruffino, Monopoli, Iozzia, Gugliotta (11’ st. Caccamo), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Fusca (47’ st. Celestre), Calabrese, Noukri, Navanzino (40’ st. Giurdanella). All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Andrea Zummo (Sez. Aia Palermo), Gaspare Pirania e Gabriele Cascino (Palermo)