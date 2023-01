Siracusa, indetto il premio nazionale di poesia intitolato a Christiane Reimann

Mercoledì 11 gennaio dalle 17.30, nei locali di Villa Reimann di via Necropoli Grotticelle 14, a Siracusa, l'Associazione Culturale Reimann presenterà il PREMIO NAZIONALE DI POESIA CHRISTIANE REIMANN.

“”Christiane Reimann scelse di diventare siracusana inseguendo dalla natia Danimarca nella terra di Teocrito un infinito sogno di poesia””. Volendo legare questo spirito signorile, discreto e sognatore della Reimann ed anche il fascino del vasto giardino esotico alla bellezza della poesia e alla sensibilità artistica della stessa gentildonna danese, l'Associazione Christiane Reimann nell’intento di onorarne la memoria indice e organizza un Premio nazionale di poesia articolato in tre sezioni: Poesia in lingua italiana inedita a verso libero - Poesia in lingua italiana inedita a verso strutturato - Silloge di poesia inedita o poemetto inedito, in lingua italiana. Verranno assegnati premi in denaro e diplomi del premio conseguito. Le tre sezioni sono intestate alla memoria di donne che sono state vicine all'Associazione nella difesa della figura di Christiane Reimann e del suo patrimonio.