Il Giro del Mondo in crociera fa tappa a Catania

La celebre Costa Deliziosa, nave appartenente alla flotta di Costa Crociere, inaugura la stagione 2023 di Catania Cruise Port con uno scalo del tutto eccezionale, parte di un incredibile itinerario di oltre quattro mesi che condurrà i fortunati passeggeri alla scoperta delle mete più affascinanti in giro per il mondo.

Si tratta del primo World Tour effettuato da una nave Costa Crociere dopo l’emergenza sanitaria, chiaro segno della ripresa del settore a livello globale.

Partita il 6 gennaio da Trieste, Costa Deliziosa sarà impegnata fino a maggio in un itinerario che prevede la navigazione di tre oceani e tappe in ben quattro continenti: dalla penisola arabica all’India, dalle Maldive al Madagascar, dal Sud Africa al Sud America, per rientrare, a fine maggio, in Europa, ma solo dopo aver salutato la vivace New York.

A bordo circa 2.000 ospiti, di età compresa fra i 6 e i 94 anni, provenienti da 40 Paesi diversi, perlopiù europei, tutti accomunati dal desiderio di vivere un’esperienza di viaggio unica, coccolati dalle comodità e dalle tante attività offerte dalla compagnia. Fra questi, alcuni provenienti da varie parti della Sicilia effettueranno l’imbarco da Catania.

“Essere inseriti in un itinerario che comprende le destinazioni più affascinanti del mondo intero rappresenta un importante riconoscimento non solo per la nostra amata Catania, ma anche per tutto il lavoro di organizzazione, progettazione e promozione fatto dalla nostra società” afferma Raffaella Del Prete, General Manager di Catania Cruise Port.