Floridia, prende a martellate l'auto dell'ex marito in via Silvio Pellico

Serata movimentata ieri sera a Floridia. Una donna, verso le 19,30, dopo avere superato piazza Umberto I°, si è fermata con la vettura guidata dal compagno in via Pellico e con un martello da muratore ha sferrato una serie di colpi contro la Fiat 500 che si trovava parcheggiata. La donna ha mandato in frantumi i vetri e danneggiato la carrozzeria dell'utilitaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza che hanno identificato l'autrice dei danneggiamenti ed il compagno che guidava l'automobile per portare a termine la 'missione punitiva". La Fiat 500 è risultata di proprietà di M.S., ex marito della donna. I contendenti sono stati convocati in caserma per raccontare la loro versione si fatti. Secondo quanto si appreso, all'origine dei danneggiamenti ci sarebbero liti pregresse fra gli ex coniugi.

(foto archivio)