Nuccio Giansiracusa segretario della Flai Cgil di Siracusa

Avendo concluso due mandati (come stabilito dallo statuto Cgil in base al quale si può ricoprire il ruolo di segretario non oltre gli 8 anni, appunto 2 mandati) Mimmo Bellinvia lascia la.guida della Flai Cgil di Siracusa. Al suo posto subentra Nuccio.Giansiracusa, già componente del direttivo Flai. Giansiracusa ha 59 anni, è sposato, ha 2 figli. Il suo impegmo in Cgil, iniziato da giovanissimo, passa anche attraverso la segreteria Fiom, per poi approdare, 8 anni fa, alla Flai. Giansiracusa è stato eletto all'unanimità, a conclusione dei lavori del congresso provinciale.