L'assalto ai Palazzi del potere in Brasile: 1.500 arrestati

Finora sono state arrestate "circa 1500 persone" per l'assalto di ieri al cuore delle istituzioni democratiche del Brasile. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Flavio Dino, in una conferenza stampa in cui ha assicurato che con il suo team di investigatori intende arrivare agli "organizzatori" della rivolta. Dino ha precisato che almeno 209 persone sono state arrestate ieri, mentre altre 1200 sono state arrestate oggi quando sono stati sgombrati gli accampamenti che i sostenitori di Bolsonaro avevano montato da settimane di fronte al quartier generale dell'Esercito. La polizia ha inoltre sequestrato 40 autobus usati dai rivoltosi per arrivare al centro di Brasilia. Ed in uno di questi è stata trovata una pistola. Il ministro ha spiegato poi che il governo sta chiedendo informazioni utili ad individuare i responsabili alla popolazione, e sono state già ricevute 13mila mail.