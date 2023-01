Pallamano, l'Alcamo si aggiudica la sesta edizione di Coppa Sicilia: battuto in finale il Mascalucia

E’ andata in archivio, domenica scorsa, la sesta edizione della Coppa Sicilia di pallamano riservata alle prime quattro squadre classificatesi nel campionato di serie B nel girone di andata.

Ad aggiudicarsi il titolo regionale è stata l’Alcamo Pallamano che ha ospitato l’edizione presso il Pala Verga battendo dopo una tiratissima partita il team dell’As Impianti Aetna Mascalucia per 30-27.

La squadra di Benedetto Randes è arrivata alla finale dopo aver battuto nella gara eliminatoria l’Asd Handaball Scicli Social Club per 26-13 (primo tempo 8-7), mentre la compagine del presidente Pistone ha battuto la Pallamano Marsala per 31-23, con qualche attimo di nervosismo fra le due panchine nel finale di gara, peraltro, controllato con autorevolezza dagli esperti arbitri, Fabio Bocchieri e Nunzio Bertino .

L’Asd Handball Scicli Social Club ha ottenuto un dignitoso terzo posto battendo nella “finalina” la Pallamano Marsala di Graziano Tumbarello per 25-22 (primo tempo 13-12), avendo sempre la partita in pugno anche se con un organico ridotto per via di qualche infortunio muscolare riportato da alcuni atleti nella partita di iniziale.

Al termine delle due gare, nel tardo pomeriggio, si è proceduto alla premiazione delle squadre partecipanti da parte del Comitato Regionale rappresentato dal dinamico Sandro Pagaria. Presente alla premiazione in rappresentanza del Comune di Alcamo l’assessore allo Sport Gaspare Benenati.

Sono stati assegnati anche premi individuali:

• Miglior portiere Riccardo Tasca dello Scicli Social Club;

• Miglior giocatore Simone Saitta dell’Alcamo Pallamano;

• Miglior realizzatore Gabriele Somma dell’Aetna Mascalucia.

“E stata una bella manifestazione che ha visto in campo le performance di tanti giovani promesse che scriveranno con certezza il futuro della pallamano siciliana – ha detto il presidente Carmelo Ficili- . Accettiamo il nostro risultato con tanta soddisfazione e ci da la forza di continuare a lavorare con entusiasmo anche se in mezzo a tante difficoltà di ogni genere. A livello personale mi sento di fare un caloroso complimento a tutto il gruppo che ha dimostrato coesione ed attaccamento. Adesso non ci resta che puntare l’attenzione al campionato che ci vedrà in campo sabato pomeriggio in casa”.

NELLA FOTO, l'Handball Scicli con i dirigenti dopo la premiazione