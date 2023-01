Catania, controlli nel centro storico: denunce e sanzioni dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel centro storico ed in particolare in piazza Europa, Corso Sicilia, piazza Della Repubblica, corso Italia, via Etnea, zone affollate da numerosi turisti e residenti.

I militari dell’Arma nel corso delle attività di controllo hanno sorpreso per l’ennesima volta un 32enne catanese individuato in Corso Sicilia mentre impartiva, con successivo “compenso” indicazioni di manovra agli automobilisti intenti a posteggiare le autovetture.

Il 32enne è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per “esercizio abusivo della professione di parcheggiatore” con recidiva.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale effettuati i militari dell’Arma hanno identificato una settantina di persone e sottoposto a verifica una trentina di veicoli in transito contestando una ventina di infrazioni al Codice della Strada e sottoponendo a fermo/sequestro amministrativo una decina di veicoli.

In particolare sono stati sorpresi diversi automobilisti che circolavano a bordo delle proprie autovetture utilizzando il telefono cellulare, privi di revisione periodica o di copertura assicurativa obbligatoria, mentre alcuni centauri sono stati sanzionati poiché non indossavano il casco protettivo.