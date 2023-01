Modica, la commissaria al Comune "taglia" le corse degli scuolabus: disagi

Disagi e proteste alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale per la riduzione delle corse degli scuolabus. Il piano di riordino deciso dalla commissaria comunale, Domenica Ficano, aveva previsto qualche ritardo nel passaggio degli scuolabus, ma la realtà è stata ben diversa: meno mezzi e meno posti a disposizione con la conseguenza che, in alcuni casi, gli alunni non hanno trovato posti a sedere ed hanno viaggiato in piedi. Alcuni alunni, poi, sono rimasti a casa perchè hanno "mancato" l'appuntamento con lo scuolabus. La protesta delle mamme non si è fatta attendere come l'invito alla commissaria comunale a ripristinare il servizio o a procedere ad una riorganizzazione che non causi disagi e disservizi. Le conseguenze dei tagli alla spesa del Comune non può ricadere sugli alunni.