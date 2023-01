Von der Leyen: "Dall'Ue nuove sanzioni a Bielorussia e Iran"

"L'Ue farà tutto nel suo potere per supportare il coraggioso popolo ucraino, manterremo la pressione sul Cremlino e metterà in campo nuove sanzioni nei confronti di Bielorussia e Iran, che sostengono militarmente Mosca".

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno firmato a Bruxelles la terza dichiarazione sulla cooperazione tra Unione Europea e Nato.

"Il presidente Putin voleva dividerci ma ha fallito. Il regime a Mosca voleva un'Europa differente, e ciò avrebbe conseguenze sulla nostra sicurezza. quindi noi dobbiamo continuare sulla nostra alleanza transatlantica, sulla cooperazione Ue-Nato e rendere più forte il nostro supporto all'Ucraina". Ha dichiarato Stoltenberg spiegando che la terza dichiarazione di cooperazione tra Ue e Alleanza porta la loro partnership "a un livello superiore".

"Approfondiremo la nostra eccellente cooperazione e la estenderemo a nuovi settori", ha aggiunto Ursula von der Leyen.

"La guerra della Russia contro l'Ucraina ha avvicinato l'Ue e la Nato. Con la dichiarazione odierna, vogliamo portare la nostra cooperazione al livello superiore per garantire pace e stabilità'". Ha detto Charles Michel, assicurando un supporti militare e diplomatico "più forte" all'Ucraina.

"L'Ue e la Nato "hanno aggiornato le loro ambizioni sulla sicurezza globale. Con la dichiarazione di oggi vogliamo intensificare la nostra cooperazione su spazio, infrastrutture strategica, disinformazione e ingerenze, cambiamento climatico", ha sottolineato Michel.