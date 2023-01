Mafia, iniziative a San Giuseppe Jato per il bimbo sciolto nell'acido

La commissiones traordinaria del Comune di San Giuseppe Jato ha organizzato diverse iniziative per domani, 11 gennaio, nel 27ø anniversario dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo per mano della mafia. Filo conduttore dei vari momenti sarà la partecipazione dei ragazzi, protagonisti e promotori degli eventi organizzati.Il primo evento, previsto alle 9, al Giardino della Memoria in contrada Giambascio dove, a cura del Gruppo Archeologico Valle dello Jato e dei delegati degli istituti scolastici, avverrà la"Piantumazione di un albero in memoriam" nel corso del quale verranno posti a dimora tre alberi di ulivo. Alle 10,30, nell'aula consiliare sita nella Casa delFanciullo, sede dell'Amministrazione comunale, seduta straordinaria del Consiglio comunale under 14. Nel corso della seduta verrà donata al Sindaco di Altofonte, paese di originedel piccolo Giuseppe Di Matteo, una essenza arborea proveniente dal Giardino della Memoria. A seguire, si procederà all'intitolazione del "Parco Urbano" in via Spagna, contrada Mortilli, a Giuseppe Di Matteo, sorto su un terreno confiscato alla criminalità organizzata. Il piccolo Di Matteo fu ucciso dalla mafia, sciolto nell'acido.