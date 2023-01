Nascondeva in casa dosi di 'shaboo': 63enne arrestato a Messina

I Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato un 63enne di origine filippina per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nell'abitazione dell'uomo, nel corso di una perquisizione, hanno trovato e sequestrato 30 grammi circa di una pericolosa droga di origine orientale, meglio nota come "shaboo", 3 mila euro e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari.