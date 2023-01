Congresso Pd, Daniele Vella: Area Progressista a sostegno di Stefano Bonaccini

“Il congresso nazionale del Partito democratico è una occasione irripetibile per rilanciare il nostro partito, partendo dalla sua identità e dal suo programma. Un partito appartenente in maniera convinta alla famiglia del socialismo europeo, che ponga in prima fila i temi del lavoro, della ridistribuzione della ricchezza, dell’Europa, del Sud”. Lo dichiara Daniele Vella, componente dell’Assemblea nazionale, della segreteria regionale siciliana del Pd e coordinatore regionale di Area Progressista Sicilia.

“Un partito – aggiunge – che riparta dalla valorizzazione delle autonomie, quelle costituzionali, rappresentare dagli enti locali, dalle province, dalle regioni. Un partito che dia valore ai territori e agli amministratori locali, che ricambi tutta la prima fila della sua classe dirigente, e che lo faccia coinvolgendo ogni giorno chi opera a contatto con i cittadini e ne conosce meriti e bisogni”.

“Non è il tempo dei tatticismi o delle scelte intermedie – conclude Vella – è il tempo delle scelte chiare. Per questo Area Progressista, i suoi amministratori e i tanti dirigenti e militanti di partito, sosterranno convintamente Stefano Bonaccini nella sua candidatura a segretario nazionale. Bonaccini ha, rispetto a tutti gli altri candidati, una profonda conoscenza della macchina amministrativa, una visione pratica di buon governo e la giusta popolarità per fare bene e rilanciare il Partito democratico”.