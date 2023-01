Covid, nel Ragusano calano i contagi ma c'è un altro morto

Calano i contagi Covid nel Ragusano (110 in meno rispetto al giorno prima) ma si registra un nuovo decesso che porta il numero dei morti a 655. In totale i positivi sono 839: 791 si trovano in isolamento domiciliare, 48 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 10 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 45 Comiso, 11 Giarratana, 26 Ispica, 188 Modica, 1 Monterosso, 64 Pozzallo, 309 Ragusa,

12 Santa Croce Camerina, 27 Scicli, 82 Vittoria.