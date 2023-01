Scuola, prove Invalsi a marzo: sono requisito di ammissione alla Maturità

I primi a cimentarsi con le prove Invalsi a marzo saranno gli studenti dell'ultimo anno delle superiori. Quest'anno, per la prima volta, le prove Invalsi sono requisito di ammissione all'esame di maturità anche se non hanno nessuna influenza sugli esiti finali dell' esame. A prevederlo è un decreto legislativo, il n. 62 del 2017, che però alla maturità non e' mai stato applicato avendo subito le sospensioni legate all'emergenza pandemica. Terminato l'anno scolastico e superato l'esame di Stato, gli studenti possono scaricare autonomamente la propria certificazione. Le date delle prove Invalsi per i maturandi sono per le classi campione: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6marzo. In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). Per le classi non campione, prove di Italiano, Matematica eInglese (lettura e ascolto) da mercoledì 1 marzo a venerdì 31marzo 2023.