Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza sono impegnate dalle ore 7.35 di stamane a Cassano Ionio, in prossimita' della SS 106, per l'incendio di un capannone. Il rogo interessa una struttura di circa 1500 mq adibita ad attivita' commerciale.Sul posto le squadre dei distaccamenti di Rossano, Castrovillari e sede Centrale per un totale di oltre 20 unita'. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di loro competenza.