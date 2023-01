Formazione Professionale: non parte il 4° anno Euroform a Modica: Abbate sollecita Regione

Il quarto e ultimo anno formativo presso la Scuola di Formazione Professionale Euroform di Modica rischia seriamente di non partire per nulla, creando un gravissimo disagio ai tantissimi alunni interessati aggravato dal fatto che molti di loro sono ancora in età di obbligo scolastico. Ad interessarsi della problematica è l’Onorevole Ignazio Abbate che ha presentato un’interrogazione urgente all’Assessorato all’Istruzione per chiedere delucidazioni in merito. La problematica, filtrata oggi su alcuni organi di informazione online locali, riguarderebbe oltre cento ragazzi che lo scorso mese di dicembre hanno sostenuto la seconda parte dell’esame del primo triennio che assegna loro la qualifica in base all’indirizzo scelto. Da allora gli alunni e le loro famiglie attendono notizie sull’avvio della quarta annualità, quella che assegna l’attestato di abilitazione professionale. “Da quanto si apprende dalla stampa, la responsabilità di questi ritardi sarebbe della Regione ed in particolare dell’Assessorato all’Istruzione che, sempre stando a quello che si legge negli articoli, non avrebbe sufficiente personale per avviare l’iter del quarto anno. Reputiamo una gravissima mancanza privare tanti ragazzi del diritto allo studio – continua l’esponente della DC– e pertanto chiediamo che si faccia chiarezza al più presto sulle reali responsabilità di questi ritardi. Da quanto ci risulta ci sarebbe anche un’altra annualità, la classe entrata a scuola nel 2017 che dopo 6 anni aspetta ancora di completare il percorso di studi visto che non avrebbero sostenuto l’ultimo step dell’esame e sarebbero in attesa di conoscere la data della prova. Pertanto chiediamo al Presidente della Regione e all’Assessore all’Istruzione e alla Formazione di fare luce sulla vicenda tramite un’apposita ispezione ed appurare eventuali responsabilità interne allo stesso assessorato o, eventualmente, se non vi siano responsabilità da attribuire all’Ente gestore dei corsi”