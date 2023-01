Esplode una bomba nell'androne di un palazzo a Siracusa

Un ordigno e' esploso nell'androne di un condominio in via Pietro Novelli, a Siracusa. La deflagrazione e' avvenuta intorno alle 21,45 e si sono vissuti momenti di paura tra i residenti dello stabile, molti dei quali sono scesi in strada temendo per la propria incolumita'. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che hanno messo in sicurezza l'area, transennata con i nastri.

Tanti i danni sia all'interno della palazzina che fuori e la conta e' tutt'ora in corso. I pompieri stanno compiendo gli accertamenti nell'androne per verificarne la tenuta statica. Frattanto, sono gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'attentato, le cui cause sono tutte da scoprire.