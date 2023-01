Aggredirono un medico del Policlinico di Palermo: guai per padre e figlio

I Carabinieri della Stazione Palermo Oreto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 56enne e del figlio 33enne, sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari e agli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, perché accusati dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate ed interruzione di pubblico servizio.In base a quanto emerso dal quadro indiziario, padre e figlio sarebbero coinvolti nell’aggressione verificatasi la sera del 10 luglio dello scorso anno, presso l’ospedale Policlinico di Palermo, nei confronti del medico di turno del reparto di Gastroenterologia; la causa scatenante sarebbe stato l’allontanamento dal reparto, da parte del medico che aveva eccepito la mancanza di autorizzazione, dell’altra figlia dell’indagato, lì presente in occasione del ricovero della madre e anche lei, a seguito dei fatti, deferita in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Oltre ad aggredire il medico di turno, i tre avrebbero poi minacciato un altro medico e colpito con due schiaffi al volto un barelliere.