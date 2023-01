Amministrative nel Ragusano, Minardo e Salemi "studiano" le strategie del centrodestra

Un tavolo con i parlamentari, i partiti e i movimenti civici di centrodestra per decidere la strategia per le prossime elezioni amministrative in provincia di Ragusa, è questa l’idea emersa dal confronto romano tra il presidente della Commissione Difesa della Camera Nino Minardo e il senatore Salvo Sallemi.

“A Ragusa, Modica, Comiso e Acate – scrivono in una i due parlamentari – la riflessione sulle candidature alle amministrative partirà dal perimetro delle forze di centrodestra e verrà aperta a tutte le forze del civismo costruttivo. Il nostro impegno è consolidare l’alleanza di centrodestra e coinvolgere le espressioni migliori del civismo ragusano, l’obiettivo è quello di dare alle città che andranno al voto amministrazioni di alto profilo capaci di entrare in sintonia con il governo regionale e nazionale” concludono Minardo e Sallemi.