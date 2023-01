EricèNatale, record di visitatori per gli eventi nel piccolo borgo medievale

Sono migliaia i visitatori che hanno partecipato a EricèNatale, l’evento natalizio che ormai da anni fa gioire il piccolo borgo medievale di Erice. Un’edizione, quella del 2022, in cui vi è stato un chiaro ritorno alla normalità, alla socialità e soprattutto alle atmosfere natalizie del periodo.

È stato un mese intenso, ricco di iniziative che hanno animato Erice per tutto l’arco delle festività. Durante i giorni più vicini al Natale si è registrato un vero boom di visitatori. Oltre 40 eventi, a ingresso libero e a pagamento. Dai mercatini artigianali e enogastronomici ai concerti. L’impegno delle associazioni del territorio, che hanno realizzato attività e eventi di grande qualità partecipati e ben organizzati, è stato davvero fondamentale per la riuscita della rassegna natalizia.

Più di 20.000 persone hanno preso parte suscitando grande entusiasmo e meraviglia che si sono riversati sulle tantissime condivisioni di video, storie e foto sui social.