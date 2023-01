Palermo, "Sicilia Jazz Festival 2023" apre i battenti per l’edizione Winter

Il Sicilia Jazz Festival 2023 apre i battenti per l’edizione Winter con il concerto di Peppe Servillo e Costanza Alegiani accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Marco Tiso. Appuntamento il 13 ed il 14 gennaio al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo. Così vengono accessi i riflettori sull’unico Festival che esista al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali, che vedrà protagonista l’Orchestra Jazz Siciliana, dal 23 giugno al 2 luglio, per il terzo anno consecutivo dopo i grandi numeri delle precedenti due edizioni che hanno visto passare le presenze paganti da 29.626 a 40.188 (dati Siae); gli incassi da € 88.802 a 147.643,22 (dati C1); il numero degli eventi, da 56 a 100; il numero delle giornate lavorative offerte ai musicisti residenti, passare da 693 a 1118. Inoltre, dal 13 al 28 gennaio si svolgerà per la prima volta in assoluto, l’anteprima Winter del festival 2023. Complessivamente sono previste 13 produzioni orchestrali.