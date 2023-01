Polisportive Giovanili Salesiane, continuano in Sicilia le attività sportive e formative

La stagione sportiva 2022-2023 delle Polisportive Giovanili Salesiane in Sicilia prosegue le sue attività sportive e formative, sia a livello regionale che territoriale. Il 2023 si apre all’insegna della formazione dei tecnici degli sport principalmente praticati in regione: calcio a 5 e pallavolo.

Il corso di aggiornamento tecnico per gli allenatori PGS è un appuntamento, oramai, annuale previsto anche quest’anno in modalità webinar così da garantire una maggiore partecipazione.

“Il corso - spiega Massimo Motta - è rivolto agli allenatori tesserati PGS in possesso della qualifica di I o II livello. Abbiamo pensato un percorso di ampio respiro in cui trattare elementi associativi, la dimensione educativa dello sport e incontri specifici per le singole discipline sportive”.

Le lezioni sono organizzati dalla commissione formazione regionale, guidata dal direttore tecnico regionale il prof. Tonino Gennaro. Il corso di aggiornamento si svolgerà in due tappe: la prima prevista il 19 febbraio per l’area metodologica e pastorale e la seconda il 26 febbraio per l’aggiornamento tecnico delle discipline sportive.

Il prof. Luciano Zappalà guiderà i tecnici sulle nuove prospettive metodologiche che lo sport impone. Don Enzo Timpano e Sr Giusy Davì presenteranno gli elementi pastorali e culturali della proposta PGS. Per la parte tecnica delle singole discipline i docenti saranno Valerio Vermiglio per il settore pallavolo e il coach Nino Rinaldi per il settore calcio a 5.

Valerio Vermiglio è ex capitano della nazionale italiana di pallavolo, nella sua lunga carriera è stato due volte campione d’Europa e medaglia d’argento olimpico. Oggi è formatore e testimonial della FIPAV.

Il coach Nino Rinaldi è allenatore di Calcio a 5 di 1° livello conseguito a Coverciano. È uno dei tecnici pluridecorati del fusta italiano, alle sue spalle promozioni e diversi titoli, è anche docente formatore di allenatori.

Le Polisportive Giovanili Salesiane in Sicilia non si fermano solo a praticare sport tradizionali, ma sono sempre aperte a nuove esperienze. Lo scorso 30 dicembre 2022 si è tenuto la prima manifestazione del II trofeo regionale “Stella Maris” riguardante il settore Canoa.

Il Trofeo Stella Maris 2023, nella sua seconda edizione, è organizzato dal Comitato regionale Sicilia PGS, con il patrocinio del Comitato Sport per Tutti della Federazione Italiana Canoa Kayak e la partnership di Assonautica Palermo.

Il trofeo si è svolto presso gli stabilmente dell’ASD Tecnonaval Team di Palermo. Hanno preso parte alla manifestazione l’ASD Circolo Nautico Teocle di Giardini Naxos, l’ASD Circolo Nautico di Palermo, l’ASD Tecnonaval Team Canoa di Palermo e l’ASD Polisportiva Rari 86 di Augusta. Il trofeo ha avuto inizio con la cerimonia di apertura con la presentazione delle squadre partecipanti, Infine si sono svolte le gare di 100 metri e 1000 metri, nelle seguenti specialità: K1,K2,K2 misto. La manifestazione ha riguardo le categorie Pulcini (2011-2015); Promesse (2009-2010)e Under 18 (2005-2008).

La seconda tappa del torneo si svolgerà il 22 gennaio presso l’ASD Gs Canoa Catania presso il Fiume San Leonardo.