Cesi, vescovi siciliani a confronto nella sessione invernale di Palermo

"I vescovi si sono confrontati sulla programmazione di un’assemblea ecclesiale regionale che si innesta nel cammino sinodale della Chiesa - afferma l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice - e ad illustrare le proposte sono stati i vescovi Guglielmo Giombanco e Cesare Di Pietro. All’ordine del giorno della Conferenza episcopale siciliana anche la riflessione sull’accesso delle donne al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato, alla luce del “Motu Proprio Spiritus Domini“, e sul ministero di catechista alla luce di “Antiquum ministerium“, rispetto ai quali sono intervenuti Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa e delegato per la Liturgia, e Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina e delegato per la Catechesi.

Nel corso dei lavori - conclude Lorefice - i vescovi di Sicilia hanno ascoltato la relazione annuale sulla Facoltà Teologica di Sicilia, presentata dal Preside fra Rosario Pistone. Il direttore del Centro “Madre del Buon Pastore” per la formazione permanente del clero, don Antonio Sapuppo, ha presentato la programmazione delle attività per il nuovo anno; è stato presentato, infine, il bilancio preventivo della Cesi per l’anno 2023".