I “venerdì chic” di Bollicina: serata di eccellenze gastronomiche con la voce di Chiara Minaldi e la chitarra di Lino Costa

Gustoso, armonioso, raffinato, esclusivo…in una parola “chic” il venerdì di Bollicina, locale di via Isidoro La Lumia 24, a Palermo, dove incontrare l’eccellenza nella sua proposta gastronomica, nella cantina e nella scelta artistica dei live che accompagnano la serata.

Una ricerca attenta e di qualità che racconta le bontà dello Stivale in ogni tagliere proposto, abbinato a un calice o un cocktail consigliati che per la specifica serata sarà offerto al costo di € 20,00.

Questo e tanto altro accadrà venerdì 13 gennaio, a partire dalle 20.30, grazie anche al live in programma.

Sarà, infatti, la raffinata voce di Chiara Minaldi, accompagnata da Lino Costa alla chitarra, che perfezionerà l’evento. Il duo proporrà arrangiamenti di brani storici jazz, ma anche del mondo pop/rock, dando spazio alla creatività e alle ispirazioni estemporanee.

Info e prenotazioni al cell. 333.4983266.