Emergenza igiene urbana e incendi dei rifiuti a Mascali, intensificati controlli

“L’emergenza rifiuti a Mascali è da imputare all’inciviltà smisurata di un numero sempre più crescente di cittadini. A ciò si unisce il recente cambio gestionale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, comportando una serie di inattese criticità gestionali”. Lo afferma il sindaco di Mascali Luigi Messina, secondo cui, ad influire, c’è stato anche il blocco del conferimento dei rifiuti ingombranti per i quali – afferma - abbiamo sottoscritto una nuova convenzione con la discarica di Santa Venerina, consentendoci, adesso, di procedere alla raccolta dei materiali ingombranti lasciati in diversi punti del territorio”. Il sindaco è impegnato a contrastare il fenomeno imperante delle discariche, alcune delle quali date alle fiamme, come recentemente accaduto in via San Giuseppe a Carrabba. Il primo cittadino annuncia una intensificazione del servizio di pattugliamento della polizia locale, incaricata di identificare gli autori dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, anche visionando le telecamere della zona, contestando pesanti multe. Non solo. Il sindaco osserva che “è volontà dell’Amministrazione addebitare i costi per la rimozione dei cumuli di rifiuti indifferenziati ai trasgressori.