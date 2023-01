Covid, calano i positivi nel Ragusano ma altri tre morti

Cala il numero dei positivi al Covid nel Ragusano ma sale il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati tre nuovi decessi per cui il numero dei morti sale a 658. I positivi, in totale, sono 801: 756 si trovano in isolamento domiciliare, 45 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 9 Acate, 10 Chiaramonte Gulfi, 51 Comiso, 10 Giarratana, 29 Ispica, 172 Modica, 2 Monterosso Almo,

48 Pozzallo, 281 Ragusa, 17 Santa Croce Camerina, 26 Scicli, 101 Vittoria.