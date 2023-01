Potenza, primo intervento a neonato con atresia

Un neonato affetto da atresia duodenale - una ostruzione del duodeno che causa l'"impossibilità di alimentarsi" - è stato operato con successo, per la prima volta in Basilicata, nell'ospedale "San Carlo" di Potenza.

Lo ha reso noto il direttore generale dell'azienda ospedaliera potentina, Giuseppe Spera, sottolineando la "rilevante crescita professionale e scientifica negli ultimi due anni, capace di garantire la migliore risposta ad una realtà, quella delle patologie chirurgiche neonatali, che fa segnalare purtroppo un costante incremento".

Sette giorni dopo l'intervento il neonato "ha potuto alimentarsi con il latte della mamma": non vi sono state complicazioni e "l'intera famiglia è potuta rientrare felicemente a casa".