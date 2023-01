Diocesi di Noto, il nuovo vescovo Rumeo sarà consacrato il 18 marzo

L'Amministratore Apostolico della diocesi di Noto, monsignor Antonio Staglianò, ha annunciato oggi alla comunità diocesana che il Vescovo eletto di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, in data 18 Marzo 2023 riceverà la Consacrazione Episcopale, alle ore 10.30, nella Basilica Cattedrale di San Nicolò in Noto. "Preghiamo per il nostro vescovo Salvatore - scrive Monsignor Staglianò - perché il Signore lo sostenga nei suoi propositi di bene e di servizio per la nostra amata Diocesi".