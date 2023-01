Bronte, aree degradate da risanare: quasi 5 milioni dal Ministero dell'Interno

Si al finanziamento del progetto di quasi 5 milioni di euro presentato dal Comune di Bronte per riqualificare le aree degradate della città. Lo ha comunicato al Comune il Ministero dell’interno, avvertendo però che le somme necessarie saranno attinte dal Pnrr. “E a noi sta benissimo. - afferma il sindaco Pino Firrarello – L’importante era che ci finanziassero un progetto che per noi è fondamentale. Il finanziamento si aggira intorno ai 4 milioni e 900 mila euro, ed il Ministero ci ha già inviato il 10% della somma per permetterci di completare la progettazione. Adesso l’Ufficio tecnico, che ringrazio, dovrà completare la procedura”.

“Ci sono dei tempi da rispettare. – aggiunge l’ingegnere Salvatore Caudullo, responsabile dell’Area Lavori pubblici del Comune – Entro il mese di luglio dovremo consegnare i lavori ed entro settembre del 2024 il 30% di questi dovrà essere completato”.