Pallamano, serie B. Riprende il campionato dopo la parentesi della Coppa Italia: big match ad Alcamo

Archiviata la sesta edizione della Coppa Sicilia Serimat con un gran successo organizzativo ma anche di pubblico, nel prossimo fine settimana riprende dopo la pausa natalizia anche il Campionato di Serie B Drago Maschile di pallamano con la disputa della seconda giornata di ritorno.

E destino vuole che si ripropongano due confronti tra le 4 squadre che hanno dato vita alla coppa vale a dire lo Scicli Social Club (nella foto) secondo in classifica che ospita la Pallamano Marsala, ma ancor di più il big match di Alcamo dove i padroni di casa terzi in graduatoria e galvanizzati dal successo di coppa attendono l’Aetna Mascalucia leader della classifica a punteggio pieno.

Un match questo che sicuramente richiamerà il pubblico delle grandi occasioni.

Per quanto riguarda gli altri due confronti, il Villaurea Palermo che attende il Girgenti mentre l’Agriblu Scicli che davanti ai propri sostenitori sfiderà il Messina.

Questi gli incontri con le relative designazioni arbitrali:

Scicli Social Club – Pallamano Marsala - arbitri: Manuele Michelangelo – Castagnino Antonio – Commissario: Ardente Vincenzo;

Alcamo – Aetna Mascalucia - arbitri: Campagna Diego – La Neve Donato;

Villaurea – Girgenti - Arbitri: Nania Fabio – Pezzer Andrea;

Agriblù Scicli – Messina - Arbitri: Manuele Michelangelo – Manzella Luciano.

La classifica

AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA 16

SCICLI SOCIAL CLUB 12

ALCAMO 10

AGRIBLU SCICLI 9

PALLAMANO MARSALA 8

PGS VILLAUREA 7

BEACH TEAM MESSINA 2

GIRGENTI 0