Scontro tra un'auto e un camion sulla Catania-Gela: quattro feriti gravi

Quattro persone con prognosi riservata: è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 10 sulla Catania-Gela, in prossimità dello svincolo per Piazza Armerina. Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, a scontrarsi sono stati un camion ed una macchina: l’impatto è stato violentissimo e le condizioni dei 4 feriti sarebbero gravi. Sul posto è atterrata una eliambulanza per trasportare i feriti. Per i rilievi e per disciplinare il traffico nel tratto di strada è intervenuta la Polizia stradale.

(FOTO Franco Assenza)