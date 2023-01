Catania, furto e ricettazione: arrestato dalle Volanti

Nella notte di mercoledì 11 gennaio, personale delle Volanti della Questura di Catania veniva inviato in via Dottor Consoli, all’angolo con Via Orto San Clemente, dove erano stati segnalati due individui che stavano asportando delle pedane da un ponteggio. Giunti sul posto gli agenti notavano un individuo che, alla vista della Polizia, saliva repentinamente su un’auto dandosi alla fuga. Ne nasceva un inseguimento che si concludeva in Via Roccaromana, dove l'uomo – un noto pregiudicato – veniva bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Addosso gli venivano trovati tre cacciaviti, un tagliacarte e uno “storditore” elettrico, tutto sottoposto a sequestro; sulla vettura utilizzata per la fuga venivano invece rinvenute tre pedane in alluminio, poco prima asportate in un cantiere della via Dottor Consoli. Dopo aver rintracciato il titolare della ditta edile, la refurtiva veniva restituita. Dai successivi accertamenti estesi all’autovettura usata dal malfattore, risultava che questa era stata rubata il giorno prima. Anche in questo caso, dopo aver rintracciato il proprietario, la vettura veniva riconsegnata. Dopo aver informato il P.M di turno, l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di furto aggravato e ricettazione.