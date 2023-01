Palermo: jazz, violini e voci melodiose per il fine settimana della Galleria delle Vittorie

Venerdì 13 gennaio alla Galleria delle Vittorie Monica Crivello e Giovanni Conte. Dalle scritture dei più famosi autori di musica jazz, come Cole Porter, Duke Ellington, ai classici italiani, interpretati dalla voce di Monica Crivello e dal piano di Giovanni Conte. Un viaggio nel quale ci accompagnerà, venerdì 13 gennaio, il duo attraverso il progetto Stardust che li vede condividere la stessa passione per i jazz standard.

SABATO 14 GENNAIO il “Palermo Jazz Reunion”. Un repertorio che spazia dai grandi classici del jazz allo swing frizzante, dando il ritmo alla serata con i brani della bossa nova più sensuale.

Una serata piena di mood, quella in programma sabato 14 gennaio, che saluta il ritorno di una band dalla performance vivace come il “Palermo Jazz Reunion”. A dare il meglio di sé saranno Serena Bisconti (voce), Anna Maria Giannola (contrabbasso), Gianfranco Ficano (batteria) e Andrea Palumbo (piano).

DOMENICA 15 GENNAIO il mood di Stephane Grappelli attraverso Davide Rizzuto in “4Stephane Trio”. Celebrerà un grande musicista che ha gettato le basi del violino jazz in Europa come Stephane Grappelli,

Ospiti di questo suggestivo spazio del centro storico di Palermo saranno Davide Rizzuto (violino), Valerio Dainotti (pianoforte) e Diego Tarantino (contrabbasso).

Tutti gli eventi si svolgeranno dalle 20 alle 23. Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.