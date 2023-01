Fuochi d'artificio davanti al carcere di Trapani: avviate indagini

Giochi pirotecnici organizzati da sconosciuti ieri sera ad un paio di metri dalla cinta muraria del carcere di Trapani. Indagini sono in corso.

Sulla vicenda interviene Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa - Polizia Penitenziaria Sicilia, che punta il dito sulla "gestione complessiva del carcere di Trapani", definendola "fallimentare". "Infatti - sottolinea - in tempi non sospetti abbiamo chiesto l'intervento del Gruppo Operativo Mobile, ed è una scusa il fatto che il direttore occupa due incarichi, perché le due strutture di Trapani e Palermo contengono circa 800 detenuti, e in Sicilia ci sono direttori che da soli reggono egregiamente carceri con oltre 1400 detenuti". "Poi se giustifichiamo la mancanza del direttore - insiste il leader della Uil di settore in Sicilia - dovremmo fare la stessa cosa con i Poliziotti Penitenziari che occupano due, tre e addirittura quattro posti di servizio, e quando sbagliano per colpa del troppo carico di lavoro subiscono pesanti procedimenti disciplinari, con la differenze che il direttore viene pagato per fare due cose, i nostri Poliziotti invece non solo non vengono pagati ma vengono puniti quando sbagliano". "Investiremo della questione - conclude Gioacchino Veneziano - il nuovo Capo Dap Giovanni Russo, perché i Poliziotti del Pietro Cerulli non meritano queste mortificazioni, frutto di gestioni operative discutili che meritano verifiche dipartimentali, e siamo certi che il Provveditore Regionale Calandrino come promesso interverrà per fare rispettare gli accordi sottoscritti con i sindacati regionali sempre violati dal direttore".