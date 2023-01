Palermo, domani udienza del processo Open Arms

Domani a Palermo, è prevista l'udienza del processo Open Arms. Oltre al vicepremier Matteo Salvini, sono attesi il leader del M5S Giuseppe Conte e gli ex ministri degli Esteri e dell'Interno, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese.

"Sarà particolarmente interessante, anche alla luce delle recenti rivelazioni sul sommergibile Venuti della Marina che nell'agosto 2019 aveva ripreso, fotografato e registrato l'attività della ong spagnola, senza che l'importante informativa fosse inserita nei fascicoli valutati dalla magistratura e in particolare da Tar e procure e senza che potesse essere visionata dal Parlamento - spiega la Lega in una nota -. Su queste omissioni la difesa del Ministro Matteo Salvini, rappresentata dall'avvocato Giulia Bongiorno, sta valutando iniziative da assumere".