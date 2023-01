Incidente sulla Catania-Gela: si aggrava il bilancio, morta insegnante di Acate

Si aggrava il bilancio dell'incidente sulla Gela-Catania, nei pressi del bivio per Piazza Armerina. E' deceduta una donna di origine ragusana, l'insegnante di religione Maria Carmela Di Bernardo, 45 anni. Cinque i feriti. A scontrarsi, per motivi in corso di accertamento, un mezzo pesante che trasportava materiale ingombrante e una Peugeot 3008 con a bordo quattro persone.

La statale è rimasta chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mazzarino e i vigili del fuoco del distaccamento di Gela. I cinque feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltanissetta e Caltagirone.

FOTO FRANCO ASSENZA