Slot Dracula? Gli amanti del horror dicono sì

Quando leggiamo la parola Dracula, i più pensano inevitabilmente ad un Conte vampiro che dorme nella sua bara senza neppure togliersi il mantello, gli amanti delle atmosfere dark ricorderanno il romanzo più popolare della letteratura Gotica, Dracula di Bram Stoker.

Personaggio di fantasia o storico?

Questo vampiro altro non è che Vlad III di Valacchia, meglio noto come Vlad l’impalatore o più frequentemente Dracul. Era un voivoda, cioè principe di Valacchia, appartenente alla dinastia Draculesti, un ramo collaterale della casa Basarab.

La storia ci insegna che Vlad era conosciuto per essere particolarmente sanguinario. Egli imparò all’interno della corte ottomana l’arte del combattimento. Fu un elemento cruciale nella storia del tardo medioevo, in quanto veniva considerato dalla Chiesa Cattolica e dagli Ungheresi come baluardo della cristianità in una regione dell’Europa orientale quasi completamente nelle mani degli Ottomani.

Nel 1459 Dracula osò sfidare il Sultano Mehmet II rifiutandosi di rendergli il tributo annuale di diecimila ducati, questo fece infervorare gli ottomani.

Come risposta seguì quella che fu l’invasione della Valacchia da parte ottomana attraverso il Danubio. La bilancia penderà chiaramente dalla parte del Sultano, e Vlad si ridurrà ad eroe nazionale in Romania, per aver essersi battuto nella difesa della Valacchia, ed a emblema di vampiro nel resto d’Europa.

Per gli appassionati del Conte Dracula, vi segnaliamo inoltre altri contenuti a dir poco imprescindibili, come il film del 1933 ‘’Dracula’’ di Todd Browing, e per gli appassionati della vera storia di Vlad III di Valacchia una serie Netflix: Impero Ottomano.