Ragusa, inscenò abbandono e ritrovamento del figlio: condannato a 2 anni

E’ stato condannato a 2 anni di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, l'uomo che inscenò il ritrovamento di un neonato rivelatosi poi suo figlio, frutto della relazione con una donna di Modica. Il piccolo, secondo quanto risultò dalle indagini, era stato lasciato sul marciapiede accanto alla macelleria dell'uomo, in via Saragat, a Ragusa, il 4 novembre del 2020. Dopo qualche minuto il commerciante avvisò le forze dell'ordine del ritrovamento di un neonato, affidato poi alle cure dei medici dell'ospedale e a cui fu dato il nome di Vittorio Fortunato. Si scoprì che il neonato gli era stato affidato in piena notte dalla madre naturale, residente a Modica, dopo averlo partorito in casa. La condanna è arrivata in udienza preliminare ed è stata applicata dal gup Andrea Reale, a parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero Ottavia Polipo, che aveva invocato 8 mesi in più. Secondo la perizia del professionista incaricato, l’imputato non sarebbe stato in grado di intendere, in quei frenetici momenti in cui ha inscenato il ritrovamento casuale de neonato. L’imputato doveva rispondere di abbandono di minore. Secondo la perizia, lo stress causato dalla nascita del bambino avrebbe fatto agire l’uomo in modo irrazionale. Ma il piccolo, secondo la difesa, non è mai stato di fatto realmente abbandonato. L’imputato finì ai domiciliari un mese dopo i fatti e venne rimesso in libertà il 18 gennaio 2021. Ora è arrivata la condanna a 2 anni di reclusione. La madre naturale si era costituita parte civile chiedendo un risarcimento danni. Richiesta respinta dal giudice. Il bimbo, che era stato nel frattempo affidato in via temporanea ad una coppia non residente nel Ragusano, potrebbe presto tornare alla madre naturale, come stabilito dal tribunale dei minori di Catania.