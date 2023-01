Modica, la Tac dell'ospedale è ancora guasta: e l'Asp continua a guardare

Continua la scandalosa vicenda della Tac dell'ospedale "Maggiore" di Modica guasta almeno due volte al mese con un fermo tecnico di una settimana in attesa di reperire i pezzi di ricambio e di farli arrivare a Modica. Da un paio d'anni a questa parte si sono sprecate le promesse di assessori regionali, manager dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, commissari Asp, parlamentari di vario colore politico. In certe occasioni è sembrato che la nuova Tac fosse già all'ingresso dell'ospedale. C'è stato chi ha affermato che al Maggiore ne sarebbero arrivate due: una per il Pronto Soccorso e una per il reparto di diagnostica. In campagna elettorale per le Regionali il presidente Renato Schifani ha promesso che avrebbe risolto il problema alla radice costruendo...un nuovo ospedale, chiavi in mano. Ma, per il momento, i pazienti dell'ospedale modicano si accontenterebbero di una semplice Tac ma funzionante.